28.08.2020 (13:53)

Во второй день работы форум ЮВО «Армия-2020» расширил свою географию

Новые площадки расширили географию проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) во второй день его проведения.

Статические экспозиции вооружения и военной техники парков «Патриот» соединений ЮВО открыли двери для граждан в 14 субъектах РФ на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

К проведению мероприятия присоединилось более 10 воинских частей ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкессии, Краснодарском крае и Адыгее. Кроме того, в рамках МВТФ «Армия-2020», состоялось открытие Парка «Патриот» военной базы ЮВО в Абхазии. На территории воинской части, дислоцированной в Гудауте, оборудована экспозиция исторических и современных образцов вооружения и военной техники. В мероприятиях, посвященных открытию военно-патриотического парка, также примут участие юнармейцы соединения ЮВО.

Второй площадкой проведения МВТФ ЮВО в Армении сегодня станет аэродром Эребуни, где базируется авиабаза ЮВО. Помимо статического показа авиационной техники летчики выполнят демонстрационные полеты в небе над Арменией на истребителях Миг-29 и вертолетах армейской авиации Ми-8МТВ и Ми-24П.

Для организации мероприятий форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей Южного военного округа, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12,5 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники», - заявил со сцены командующий.

Также зрелищные мероприятия в рамках форума стартовали на территориях парков Патриот Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде и впервые в дагестанском Каспийске.

Также военно-технический форум ЮВО проводится в парках Патриот Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, в Чечне и в армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» зщавершит свою работу 29 августа.

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