28.08.2020 (13:51)

В Армении на МВТФ «Армия-2020» состоялся демонстрационный пролет авиации

В Ереване (Республика Армения) на статическом и динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» авиационная база Эребуни обеспечила демонстрационный пролет авиации.

Показ современных образцов вооружения и военной техники завершился пролетом самолетов оперативно тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации. На предельно низкой высоте перед гостями форума пролетели истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрировали гостям фигуры сложного и высшего пилотажа боевые развороты, «бочки», петлю Нестерова, косые петли, виражи, «колокол», «нож» и «кобру».

Проведение форума организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Для организации мероприятий форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и Росгвардии. Всего представлено более 12,5 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники.

Грандиозные мероприятия в рамках форума стартовали на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Чечне и в Армении, где дислоцируется российская военная база.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа.

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