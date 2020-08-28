28.08.2020 (13:49)

Более 300 человек посетили пункт отбора граждан на военную службу в рамках форума «Армия-2020» под Волгоградом

Более 300 гостей Международного военно-технического форума «Армия-2020» посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который проходит на базе авиационно-спортивного клуба имени А.М. Числова в Волгоградской области.

Все желающие прошли профессиональный и психологический отбор чтобы определить свою годность к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Специалисты жилищного обеспечения по Волгоградской области разъяснили информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению в накопительно-ипотечную систему.

В ходе проведения форума, гости познакомились с образцами современной техники и вооружения в том числе: танками Т-90А и Т-72Б3, боевой машиной пехоты третьего поколения, 152-мм самоходной артиллерийской гаубицей «МСТА-С», «Акация», буксируемой «МСТА-Б», 120-мм «Хоста», реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм минометом «Сани», гаубицей Д-30, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Тунгуска-М1», зенитным ракетным комплексом ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковым управляемым ракетным комплексом «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, бронеавтомобилем «Тигр», бронетранспортером БТР-82А и др. Также, видами стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и стрелкового вооружения, имеющегося сегодня в войсках, а также современной экипировкой военнослужащего и виды формы одежды.

Всего было представлено 44 единицы боевой и специальной техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО завершится 29 августа.

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