28.08.2020 (13:40)

Более 300 посетителей МВТФ ЮВО «Армия-2020» в Ростовской области заинтересовались военной службой по контракту

Более 300 жителей Ростовской области проявили заинтересованность в поступлении на военную службу по контракту, посетив на территории Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» мобильный пункт отбора.

Посетители форума прошли профессиональное и психологическое тестирование для определения склонности к военной службе в различных воинских частях ЮВО. Также специалисты пункта отбора познакомили всех желающих с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, сообщив о льготах и социальных гарантиях, предусмотренных российским законодательством для военнослужащих - контрактников.

Прошедшим предварительный профессиональный отбор предложили подать заявление и пройти основные испытания для оформления на военную службу по контракту.

Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту организована в течение всего периода проведения форума.

Открытие Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Для организации мероприятий форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей Южного военного округа, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12,5 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники», — заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» завершит свою работу 29 августа.

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