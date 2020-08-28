28.08.2020 (13:17)

Артисты ансамбля песни и пляски ВКС РФ открыли концертом МВТФ «Армия-2020» в Армении

Творческий коллектив Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России выступил на авиационной военной базе Эребуни в Армении на открытии Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020».

В концертной программе творческий коллектив ВКС России исполнил для военнослужащих и гостей форума популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, в том числе «Песня о дружбе», «Армения Моя», «Служить России», «Экипаж одна семья», «Армия и Флот».

Проведение форума организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Грандиозные мероприятия в рамках МВТФ ЮВО проводятся с 27 по 29 августа с.г. на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Чечне и на российской военной базе в Армении.

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