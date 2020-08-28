28.08.2020 (13:15)

На форуме «Армия-2020» обсудили основные положения Концепции создания автономного инфраструктурного комплекса «Арктический аэродром»

На аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «Армия 2020» состоялся круглый стол, главной темой которого явилось обсуждение основных положений Концепции создания автономного инфраструктурного комплекса «Арктический аэродром».

Были рассмотрены положения Концепции создания и определен примерный перечень элементов автономного инфраструктурного комплекса «Арктический аэродром». Сформирован перечень перспективных технологий и технических решений, планируемых к использованию в рамках инфраструктурного комплекса.

Также были выявлены и разрешены противоречия при формировании Концепции, связанные с различием в подходах при использовании полярных аэродромов в интересах государственной и гражданской авиации.

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