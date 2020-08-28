28.08.2020 (13:00)

На форуме «Армия-2020» проходит международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России»

В ходе проведения форума «Армия-2020» на территории павильонов предприятий промышленного комплекса организована Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».

Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали свыше 1000 перспективных разработок вооружения военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» общей площадью 37,5 тысяч кв. м приготовили для посетителей различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажеры виртуальной реальности.

Группа компаний «Калашников» представила ряд новых разработок, среди них изделия стрелкового вооружения боевого и гражданского назначения: автомат калибра 5,56 АК-19, ручной пулемет РПЛ-20, компактный пистолет Лебедева и охотничье ружье МР-155 Футур. В сегменте управляемых артиллерийских снарядов будут продемонстрированы управляемая ракета «Вихрь-1», зенитная управляемая ракета «Стрела 9М333», а также проект специализированного корпусного колесного шасси для размещения зенитного ракетного комплекса. Повышенный интерес участников и гостей форума ожидается к многофункциональному судну гражданского назначения на воздушной подушке «Хаска 10».

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» продемонстрировала объединенную экспозицию Корпорации. ПАО «Компания «Сухой» покажет модели, Су-35, Су-57; ПАО «Корпорация «Иркут» - модели Су-30СМ, Як-130, Як-152; ПАО «Ил» - модели Ил-76МД-90А, Ил-112В, МТС; ПАО «Туполев» - модели Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС; АО «РСК «МиГ» - модели МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К.

В павильоне АО «Объединенная судостроительная корпорация» представлены масштабные модели военно-морской техники. Участники выставки смогут увидеть модели малой подводной лодки прибрежного действия «П-750Б» и катера специального назначения проекта 21980Э.

В зоне инновационных проектов корпорация представила продукцию гражданского назначения. Центральное место в экспозиции займут: морской роботизированный комплекс АНПА «Витязь», научно-экспедиционное судно 126 «Умка», пассажирское судно проекта А45-90.2, пассажирское судно типа «Соталия» и автономный глубоководный аппарат «Русь». Также будут представлены экспонаты военного назначения: малый ракетный корабль проекта 22800, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, большой десантный корабль проекта 11711Э, спасательное судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 и др.

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» продемонстрировала новейшие образцы высокоточного авиационного и морского оружия, а также исторические образцы, разработанные на предприятиях, входящих в состав Корпорации. Кроме того, демонстрируется широкий спектр высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения.

Из ключевых экспонатов организаций, представленных в Демонстрационном центре Корпорации продукция военного назначения: авиационная управляемая ракета «Гром-Э1», авиационный управляемый планирующий боеприпас «Гром-Э2», авиационный и корабельный варианты тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ. Продукция гражданского и двойного назначения: двигательные установки системы аварийного спасения космонавтов и двигателей мягкой посадки для космического корабля «Союз-ТМА» (разработки МКБ «Искра», лёгкие многоцелевые самолёты — СМ-92ТЕ на шесть мест и Як-18Т на четыре места, различные модификации высотомеров, гидроакустическая станция обнаружения малоразмерных подводных объектов «Маяк-2014» для наблюдения за подводной обстановкой.



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