28.08.2020 (17:35)

Команда из России установила рекорд по прохождению «Тропы разведчика»

Во время проведения третьего этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020» военнослужащие из России установили рекорд международных игр по прохождению комплекса препятствий «Тропа разведчика». за всю историю проведения состязаний

Полоса, длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, преодоления которых требует от участников слаженности действий и высокого уровня как физической, так и боевой подготовки.

Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой. А также произвести подрыв участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи. Российской команде удалось прийти к финишу за 32 минуты и 10 секунд, показав лучшее время за всю истории проведения конкурса международных игр. Прошлый рекорд преодоления «Тропы разведчика» также принадлежит военнослужащим из России. В 2018 году они справились с этапом за 34 минуты и 56 секунд.

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020, который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан в их составе по одному человеку.

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