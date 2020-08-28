28.08.2020 (12:10)

Гостям военно-технического форума ВВО в Чите показали «Партизанскую деревню»

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» проходящего в эти дни в столице Забайкалья в исторической части выставки гостям представлена уникальная экспозиция, посвященная быту и деятельности партизанского движения во время Великой Отечественной войны.

Партизанская деревня состоит из нескольких бревенчатых домов: штаба, столовой, красного уголка, медпункта, дома казака, а также мест отдыха партизан. Декор и предметы быта в домах полностью передают атмосферу тех событий и частично воссозданы по воспоминаниям ветеранов войны и документальным данным.

Это один из немногих в России выставочных объектов, посвященных истории партизанского движения.

Помимо этого, в заключительный день форума посетителям впервые будет представлена историческая реконструкция событий Афганской войны, с участием военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, а также представителей общественно-исторической организации «Забайкальский фронт». В основе реконструкции воздушно-наземная операция «Западня», проведенная советскими войсками в Афганистане в августе 1986 года, с целью захвата высокопоставленных полевых командиров.

Напомним, что военно-технический форум в Забайкальском крае проходит на четырех площадках – в столице края, а также в военном городке Горный, поселке Домна и в городе Борзя.

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