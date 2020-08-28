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28.08.2020 (12:00)

Подразделения РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота развернули пункт специальной обработки на полигоне Опук в Крыму

В соответствии с планом боевой подготовки подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) развернули пункт специальной обработки.

На межвидовом полигоне Опук в Республике Крым прошло тактико-специальное занятие с подразделениями РХБ защиты армейского корпуса ЧФ. Для проведения занятия была создана тактическая обстановка, в которой условный противник применил химическое оружие по колонне техники, находящейся на марше.

Подразделения полка выполнили задачи по выявлению радиационной, химической и биологической обстановки с использованием современных машин РХБ разведки и произвели развертывание пункта специальной обработки.

На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники, зараженной условными отравляющими веществами. Специальная обработка проводилась с применением авторазливочных станций АРС-14КМ и ТМС.

В целях скрытия действий подразделений на пункте специальной обработки была проведена его аэрозольная маскировка.

Пункт спецобработки был развёрнут в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Черноморский флот
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