28.08.2020 (12:00)

На форуме «Армия-2020» в Приморье организован динамический показ возможностей техники ВВО

Ежедневно для гостей военно-технического форума «Армия-2020» на восьми демонстрационных площадках, развернутых на базе военной инфраструктуры Приморской общевойсковой армии ВВО, организована насыщенная программа показных выступлений военнослужащих с использованием значительного количества холостых боеприпасов и имитационных средств.

Военнослужащие подразделений общевойскового объединения округа демонстрируют навыки владения современной боевой техникой. Также для посетителей форума развернуты тиры для стрельбы из пневматического оружия, все желающие под наблюдением опытных инструкторов, могут посмотреть и лично пострелять из разных видов стрелкового вооружения.

Кроме того, на площадках развернуты объекты ДОСААФ, места для парковки и торговые точки.

В ходе проведении форума особое внимание уделяется профилактическим мерам по недопущению распространения инфекционных заболеваний. Для этого на демонстрационных площадках развернуты пункты медицинского контроля, организована раздача медицинских масок. Также перед началом и после проведения мероприятий с помощью авторазливочных станций АРС-14 КМ вся техника и территория обрабатывается специальным дезинфицирующим раствором.

Мероприятия форума организованы с 10 часов утра до 15 часов дня и завершиться церемонией закрытия 29 августа 2020 года.

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