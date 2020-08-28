28.08.2020 (10:51)

В Нижегородской области на месте проведения международного конкурса «Безопасный маршрут» открыт военно-исторический комплекс «Партизанская деревня»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нижегородской области на месте проведения международного конкурса «Безопасный маршрут» открыт военно-исторический комплекс «Партизанская деревня»

На месте проведения международного конкурса «Безопасный маршрут» на полигоне 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск (Нижегородская область) открыт военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».

Он объединил собирательный образ партизанских деревень времен Великой Отечественной войны.

Проектированием и созданием комплекса занимались военнослужащие 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск.

Комплекс создан по образу аналогичного «поселения» в парке «Патриот», находящегося в Подмосковье.

Для удобства осмотра посетителями объекты выстроены в виде землянок, но убранство и утварь внутри них – доподлинно воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. В «партизанской деревне» есть «укрытие для пулеметчика», «наблюдательная вышка», «столовая», «медицинский пункт», «казармы» и другие сооружения, позволяющие ощутить жизнь и быт партизанских отрядов военного времени.

Все участники и гости международного конкурса «Безопасный маршрут» Армейских международных игр – 2020 смогут посетить «Партизанскую деревню» и проникнуться бытом и жизнью людей которые боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

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