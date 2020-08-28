28.08.2020 (10:46)

Под Ульяновском десантники отработали мероприятия миротворческой деятельности в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований

На полигоне Поливно под Ульяновском завершилось тактическое учение с боевой стрельбой миротворческих подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В соответствии с замыслом учения, незаконные вооруженные формирования (НВФ) были блокированы в указанном районе.

Основной задачей миротворческих подразделений соединения являлось принуждение НВФ к сдаче.

Успешно выполнив поставленную задачу, десантники приступили к мирному урегулированию и провели гуманитарные акции для местного населения.

Кроме того, в ходе учения десантниками были отработаны вопросы проведения мероприятий миротворческой деятельности в зоне ответственности соединения в условиях активного противодействия НВФ, отражения нападения на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, сопровождения гуманитарного груза, блокирования и уничтожения обходящего отряда НВФ и проведение гуманитарной акции в лагере беженцев.

Также личный состав миротворческих подразделений на практике отработал задачу по блокированию и уничтожению отходящего отряда незаконного вооруженного формирования с этапом боевой стрельбы. Десантники ликвидировали условного противника огнем из штатного вооружения современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», стрелкового оружия и гранатометов.

По итогам учения командование Ульяновского соединения высоко оценило действие личного состава.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также 82-миллиметровые минометы 2Б14 «Поднос», расчеты беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и другие средства усиления.

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