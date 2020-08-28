28.08.2020 (10:00)

Сборная КНР провела День своей национальной кухни на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Команда Китая накормила китайскими пельменями и лапшой других участников конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в ходе Дня национальной кухни. Расположившись на автодроме Учебного центра Минобороны РФ, китайские водители и мастера автотехнического обеспечения на один вечер преобразились в поваров традиционной кухни.

Непосредственное участие в приготовлении кулинарного сюрприза принимала вся команда КНР – от сержантов до полковников, от водителей и техников до судей и руководства команды.

Над площадкой в это время звучали традиционные русские песни, исполненные на китайском языке – знаменитая «Катюша» и «Подмосковные вечера». Сборная России, незадолго до этого одержавшая победу в ключевом соревновании конкурса, в свою очередь отблагодарила хозяев кулинарного праздника, исполнив «Катюшу» во время пешего прохождения в строю близ импровизированной китайской кухни.

Китайские гости обратили особое внимание на вкусовые пристрастия других команд, и постарались сократить в составе блюд содержание острых специй, сохранив при этом их характерный вкус, используя имбирь и большое количество традиционных китайских приправ.

Проведение Дня национальной кухни позволило участникам конкурса «Мастера автобронетанковой техники» отвлечься от насыщенной программы соревнований и вызвало большой интерес к блюдам традиционной китайской кухни, имеющим русские аналоги.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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