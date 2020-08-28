28.08.2020 (09:50)

Около 10 тыс. человек посетили форум «Армия-2020» в Екатеринбурге в день открытия

Около 10 тыс. человек посетили военно-технический форум «Армия-2020» в Екатеринбурге в первый день работы. Торжественная церемония форума состоялась накануне на полигоне Свердловский.

В ходе динамического показа гостям форума показали боевые возможности не только современной военной техники, но и перспективной. Одной из новинок стал перспективный робототехнический комплекс «Маркер» производства одного из челябинских предприятий ОПК. Возможности робототехнического комплекса оценил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в ходе динамического показа боевых возможностей военной техники. По словам разработчиков, комплекс спроектирован по модульному принципу и может комплектоваться различными системами вооружения в зависимости от характера поставленных задач.

В Екатеринбурге количество вооружений, военной и специальной техники, задействованной для показа по сравнению с прошлым годом увеличено на 30 процентов. Гости форума смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.

В статической экспозиции современного вооружения и военной техники представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

На площадке форума развернута большая детская игровая зона, на которой представлены, в частности, площадки для лазертага, страйкбола, оборудован скалодром, поставлены батуты для детей и подростков. Желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.

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