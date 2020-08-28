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28.08.2020 (09:47)

В Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии ВВО на форуме «Армия-2020» впервые была представлена экспозиция «Кулибинка»

Впервые на выставочной площадке представленной в Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в рамках открывшегося 27 августа военно-технического форума «Армия-2020», была представлена экспозиция «Кулибинка».

Представители юнармейского движения школ города Белогорска и Белогорского района Амурской области занимающиеся в технических кружках  и увлекающиеся радиотехникой, программированием и авиа моделированием решили показать свой талант широкой общественности и привезли с собой на форум свои поделки. Юнармейцы представили собственную экспозицию, на которой были показаны действующие модели различных летательных аппаратов. Это вызвало неподдельный интерес у посетителей форума «Армия-2020» и особенно у других молодых ребят.  

Особенностью данного вида технического творчества является то, что летающая модель самолета либо квадрокоптера является воплощением идей сразу нескольких человек. Одни проектируют и создают планер для модели, другие делают систему радиоуправления, третьи пишут программное обеспечение для этой системы. Все это требует от ребят стремления к самообразованию,  изучению технической литературы, а также развития определенных навыков в обращении с материалами и инструментами для их обработки.

Молодые конструкторы  поднимали свои модели в небо, где на глазах у удивленной публики исполняли на них сложные фигуры пилотирования.

Всего в этот день выставку посетили около 7 тысяч жителей города.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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