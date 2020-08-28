28.08.2020 (09:45)

Более 50 посетителей форума «Армия-2020» в Хабаровске впервые узнали свою группу крови

Более 50 посетителей форума «Армия-2020» в Хабаровске впервые узнали свою группу крови, посетив развернутое на аэродроме «Хабаровск Центральный» специальное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа.

За первый день работы форума экспозицию, развернутую военными медицинскими специалистами, посетили около тысячи гостей. Кроме того, в ходе динамического показа более 200 посетителей стали слушателями специальных курсов по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях. Военные медики продемонстрировали не только приемы оказания помощи в боевых полевых условиях, но и в повседневной жизни.

Специальное медицинское подразделение Восточного военного округа на базе пневмокаркасных модулей, представленное на форуме «Армия-2020» в Хабаровске за сутки способно провести 130 клинико-диагностических исследований, принять более 250 больных в полевых условиях. Военные хирурги могут за сутки оказать помощь более 20 пациентам с повреждениями, полученными в ходе современных вооруженных конфликтов.

Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного Федерального округа на 36 тематических площадках с 27 по 29 августа 2020 года.

Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.

Возле каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

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