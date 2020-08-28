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28.08.2020 (09:41)

В Приморской общевойсковой армии ВВО количество посетителей МВТФ «Армия – 2020» превысило 17 тысяч человек

В общей сложности более 17 тысяч человек посетили мероприятия ко второму дню проведения Международного военно - технического форума «Армия – 2020» Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В связи с восьмикратным увеличением количества демонстрационных площадок проведения МВТФ в общевойсковом объединении Приморского и Хабаровского краях, возрос интерес и местного населения, и гостей регионов, поэтому в ходе второго дня трижды был проведен динамический показ возможностей вооружения и военной техники армии.

Ежедневно гостям восьми демонстрационных площадок предоставляется возможность увидеть насыщенную программу показных выступлений военнослужащих объединения и культурно – художественных коллективов из всего Приморья.

В ходе проведении форума особое внимание командованием объединения уделяется профилактическим мерам по недопущению распространения инфекционных заболеваний. Также перед началом и после проведения мероприятий, с помощью авторазливочных станций, вся техника и территория обрабатывается специальным противовирусным раствором.

Мероприятия в рамках форума завершаться  29 августа 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , АрМИ
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