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28.08.2020 (09:37)

Впервые на форуме «Армия-2020» в Хабаровске в развернутом медицинском подразделении ВВО показана в действии система телемедицины

Впервые в городе Хабаровске в рамках форума «Армия-2020», на аэродроме «Хабаровск Центральный» была продемонстрирована системы телемедицины в развернутом мобильном медицинском подразделении ВВО. Прямая видеосвязь по закрытому каналу связи была организована из приемного отделения со специалистами военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург).

Гости форума увидели на только работу специального медицинского подразделения, но и получили профессиональную медицинскую консультацию. Так, 84 побывали на приеме у офтальмолога, 27 – у стоматолога, более 50 гостей пожелали пройти ультразвуковые исследования внутренних органов и экспресс обследование ЛОР специалиста.

Специальное медицинское подразделение Восточного военного округа на базе пневмокаркасных модулей, представленное на форуме «Армия-2020» в Хабаровске за сутки способно провести 130 клинико-диагностических исследований, принять более 250 больных в полевых условиях. Военные хирурги подразделения могут за сутки оказать помощь более 20 пациентам с повреждениями характерными для современных вооруженных конфликтов.

 Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного Федерального округа на 36 тематических площадках.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.

Возле каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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