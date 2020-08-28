28.08.2020 (09:35)

Свыше ста посетителей форума «Армия-2020» в Хабаровске изъявили желание пройти тестирование на коронавирус в развернутом полевом военном подразделении ВВО

Впервые в Хабаровске в рамках форума «Армия-2020», на аэродроме «Хабаровск Центральный» развернуто военное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа. Гости форума могут не только увидеть учебную работу медицинских подразделений, но и при желании получить профессиональную медицинскую помощь, а также пройти тест на COID-19.

В первый день форума более ста посетителей пожелали пройти тест. Результаты обследования были получены в течение часа. Ни у одного из посетителей положительного результата на вирус не обнаружено. Обследование проводится бесплатно с помощью экспресс-теста отечественного производства.

Справочно: Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного Федерального округа на 36 тематических площадках.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего, в рамках статического показа, задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.

Около каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

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