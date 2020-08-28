28.08.2020 (09:33)

На форуме «Армия-2020» впервые продемонстрировали новейший автомат АК-12 в Республике Бурятия

В ходе проведения военно-технического форума «Армия-2020» на площадках стрелкового впервые был показан новейший автомат АК-12. Кроме него зрителям представлен современный пистолет ПЛ-14, пулемет «Печенег», снайперскую винтовку СВ-98, крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК «Корд», и другое современное стрелковое оружие.

Разведывательные подразделения продемонстрировали жителям и гостям города Улан-Удэ динамический показ со стрельбой автомата Калашникова АК-12, отражения нападения условной диверсионной группы на разведывательный дозор на бронеавтомобилях «Тигр-М».

Также, участие в форуме, со стрелковым оружием времен Великой Отечественной войны и другими уникальными экспонатами, принимают участие клуб военно-исторической реконструкции и отряд поискового движения «Рысь».

На площадках аэродрома «Восточный» выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения развернута широкая культурно-развлекательная программа. Сводный ансамбль «Селенга» исполнили для гостей военно-патриотические песни.

Мероприятия проводится при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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