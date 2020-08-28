28.08.2020 (08:47)

Специалисты РХБ разведки из девяти стран мира отработали действия в зоне техногенной аварии

Специалисты РХБ разведки из девяти стран мира отработали действия в зоне техногенной аварии. Расчёты выполнили задачу на труднопроходимых участках местности, отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения. Кроме того, военнослужащие из девяти стран соревновались в экстремальном вождении боевых машин, развернули специальную технику для обработки, зараженных участков местности.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Соревнования завершатся 29 августа.

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