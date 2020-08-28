28.08.2020 (08:47)
Специалисты РХБ разведки из девяти стран мира отработали действия в зоне техногенной аварии
Специалисты РХБ разведки из девяти стран мира отработали действия в зоне техногенной аварии. Расчёты выполнили задачу на труднопроходимых участках местности, отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения. Кроме того, военнослужащие из девяти стран соревновались в экстремальном вождении боевых машин, развернули специальную технику для обработки, зараженных участков местности.
Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.
Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».
На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.
В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.
Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.
Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.
Соревнования завершатся 29 августа.