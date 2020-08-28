28.08.2020 (08:34)
В Приморском крае артиллерийские подразделения соединения ВДВ уничтожили условного противника огнем из орудий прямой наводкой
На полигоне "Барановский" в Приморском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями артиллерии Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.
В ходе учения были проведены боевые стрельбы расчетов 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 “Нона-С” по отработке огневых задач поражения неподвижной цели огнем из орудий прямой наводкой.
Целью занятия ставилась оценка действий личного состава расчетов при орудии и выполнении ими огневых задач прямой наводкой, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении учебно-боевых задач.
Непосредственно перед выполнением боевой стрельбы, с личным составом был проведен инструктаж по требованиям безопасности, а также доведены особенности выполнения задач при стрельбе.
В ходе занятия каждый командир орудия самостоятельно выполнил огневую задачу боевым снарядом, управляя своим расчетом, в условиях максимально приближенным к боевым.
В ходе занятия огонь велся осколочно-фугасным снарядом на дальности от 700 до 1500 метров.
По итогам выполнения задач, командование соединения высоко оценило действия личного состава подразделений артиллерии.