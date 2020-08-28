28.08.2020 (08:34)

В Приморском крае артиллерийские подразделения соединения ВДВ уничтожили условного противника огнем из орудий прямой наводкой

На полигоне "Барановский" в Приморском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями артиллерии Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В ходе учения были проведены боевые стрельбы расчетов 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 “Нона-С” по отработке огневых задач поражения неподвижной цели огнем из орудий прямой наводкой.

Целью занятия ставилась оценка действий личного состава расчетов при орудии и выполнении ими огневых задач прямой наводкой, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении учебно-боевых задач.

Непосредственно перед выполнением боевой стрельбы, с личным составом был проведен инструктаж по требованиям безопасности, а также доведены особенности выполнения задач при стрельбе.

В ходе занятия каждый командир орудия самостоятельно выполнил огневую задачу боевым снарядом, управляя своим расчетом, в условиях максимально приближенным к боевым.

В ходе занятия огонь велся осколочно-фугасным снарядом на дальности от 700 до 1500 метров.

По итогам выполнения задач, командование соединения высоко оценило действия личного состава подразделений артиллерии.

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