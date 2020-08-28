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28.08.2020 (08:25)

В г.Кяхта в Республике Бурятия впервые открылся форум «Армия-2020»

На территории Кяхтинского военного гарнизона в Республике Бурятия открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020». На двух площадках форума зрителям представлены 18 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», самоходная артиллерийская установка «Акация», танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, разведывательная машина БРМ-1К, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-80А, противотанковый ракетный комплекс «Корнет», переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и другие.

Также, на площадках форума представлены динамический показ разведывательных подразделений, рационализаторские работы в рамках проекта «Кулибин» с привлечением учащихся средних учебных заведений, показные выступления представителей казачьего клуба с возможностью катания посетителей на лошадях под руководством инструктора клуба, выставка стрелкового оружия и экипировки.

В ходе проведения мероприятий форума зрителям представлена культурная программа творческих коллективов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, и артистов Республики Бурятия.

Также на территории форума функционирует пункт отбора на военную службу по контракту.

Организаторы приняли все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике вирусной инфекции. Напомним, что подобные масштабные мероприятия международного военно-технического форума на территории Кяхтинского гарнизона проводятся впервые.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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