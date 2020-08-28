28.08.2020 (08:18)

Военные инженеры ВВО впервые показали подводное разминирование на военно-техническом форуме в Хабаровске

Специалисты соединения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), на стартовавшем военно-техническом форуме в Хабаровске, впервые продемонстрировали гостям подводное разминирование условного боеприпаса.

Демонстрационный показ действий водолазной команды был произведен с помощью учебно-тренировочного средства большой вместимости, ранее наполненного водой. При полном погружении и проведении инженерной разведки, на глазах у присутствующих, водолазом был обнаружен и обезврежен условный боеприпас.

Работа проводилась в специальной экипировке при наличии кислородных баллонов в лицевой защитной маске.

Помимо этого, на время проведения форума, в рамках экспозиции инженерного вооружения, представлен подвижный комплекс разминирования, с новейшим оборудованием, а также робототехнические устройства применяемые при инженерной разведке местности.

Всего на аэродроме «Центральный» в Хабаровске, на площадках статического показа, представлено свыше 50 образцов современного вооружения, боевой и специальной техники, проводятся демонстрационные показы возможностей подразделений специального назначения, экипажей танков и боевых машин пехоты.

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