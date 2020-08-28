28.08.2020 (07:47)

В первый день работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» выставочные площадки во Владивостоке посетили более 7 тысяч гостей

Выставочные площадки Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, которые функционируют в Приморье в рамках VI Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в первый день работы посетили более 7 тысяч гостей.

Наибольшей популярностью пользуется выставка вооружения и военной техники на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке, где представлены 7 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Почти 3 тысячи гостей приехали на аэродром Центральная Угловая, где смогли ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ, комплексами противовоздушной обороны и РЭБ.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» развернута экспозиция образцов вооружения послевоенного периода. Там в соответствие с программой форума выставлены 28 образцов техники.

Научно-деловая программа форума проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и в Доме офицеров флота. В ДОФе свои экспозиции представили ПАО «Амурский судостроительный завод» и цент судоремонта «Дальзавод». Сегодня там пройдёт круглый стол, посвященный адаптации беспилотных летательных аппаратов к морским условиям. Днем ранее в ДВФУ специалисты также обсуждали возможности комплексного применения морских робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов в интересах ВМФ.

Мероприятия МВТФ «Армия-2020» во Владивостоке продолжаются. Выставка на Корабельной набережной и площадка в парке «Патриот» открыта для посещения 28-29 августа с 10 до 18 часов. На аэродроме «Центральная Угловая» гостей форума готовы принять с 11 до 15 часов.

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