28.08.2020 (07:37)

На военно-техническом форуме «Армия-2020» ВВО в Хабаровске впервые представлены новейшие образцы вооружения РХБ защиты

На площадке военно-технического форума «Армия-2020» на аэродроме «Хабаровск-Центральный» в Хабаровске, специалистами соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), впервые представлены новейшие образцы специальной техники, недавно поступившие на вооружение.

На открытых площадках представлены следующие образцы: машина РХБ разведки РХМ-6 на базе БТР-80, дымовая машина ТДА-3, контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2, универсальная станция специальной обработки УССО на базе автомобиля КамАЗ со съемно-модульным оборудованием, а также новые подвижный лабораторный комплекс и комплексы сбора и обработки информации о РХБ обстановке.

В динамическом показе работы подразделений задействована специальная техника, включая передвижные комплексы дистанционной РХБ разведки, войсковые дегазационные комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У.

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