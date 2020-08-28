28.08.2020 (07:35)

Впервые на международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020" в Хабаровске была развёрнута площадка "Кулибин"

Площадка "Кулибин" впервые была представлена жителям города и гостям Хабаровска в ходе работы международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" на аэродроме «Хабаровск-Центральный».

На площадке были представлены новые технические разработки военнослужащих Восточного военного округа.

На площадке "Кулибин" особый интерес вызвала демонстрация компьютерной программы, с помощью которой можно детальной разобрать и собрать любой образец стрелкового оружия, стоящий на вооружении Российской армии.

Данный метод позволяет с помощью джойстика и лазерного наведения производить виртуальную разборку и сборку стрелкового оружия, с отображаемым на экране компьютера каждым действием по выполнению норматива.

Кроме того, каждый посетитель форума смог самостоятельно разглядеть каждый представленный образец военно-технической разработки, узнать о его особенностях, характеристиках и способе практического применения.

Также, в показе были представлены конструкторские разработки роботов научно-исследовательских организаций.

В первый день форума площадку «Кулибин» посетило порядка 300 детей и юношей города Хабаровска.

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