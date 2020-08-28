28.08.2020 (07:31)

В рамках ВТФ «Армия-2020» в Чите состоялась научная конференция, по-священная инженерным и информационным технологиям

В рамках военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в Чите состоялась научно-практическая конференция, посвященная современным инженерным и информационным технологиям в целях дальнейшего внедрения в Вооруженные Силы России.

В ходе конференции были заслушаны доклады заместителей командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, а также доцента кафедры энергетики Забайкальского государственного университета Кобылкина Михаила, представителя «Черновского ремонтно-восстановительного завода» Фирсова Сергея. Участники научно-практическая конференции обменялись опытом и своими наработками в сфере информационных и инженерных технологий.

Военно-технический форум в столице Забайкальского края проходит с 27 по 29 августа в парке «Патриот» г. Читы.

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