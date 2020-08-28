28.08.2020 (07:27)

Посетители военно-технического форума «Армия-2020» на Курильских островах впервые увидели «Град» и «Смерч»

В рамках военно-технического форума «Армия-2020»

на выставочной площадке аэродрома «Пушистый» на Сахалине представлено более 25 единиц современных образцов военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей сахалинского гарнизона.

Кроме того, впервые мероприятия форума организованы на двух выставочных площадках городов Курильска и Южно-Курильска, где зрителям были представлены реактивные системы залпового огня "Смерч", «Град», бронетранспортёр БТР-80, а также стрелковое оружие и новейшие комплекты экипировки для военнослужащих «Ратник» и «Стрелец».

Жители и гости острова Сахалин увидели танк Т-80, зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит», 152 мм самоходную артиллерийскую установку

2С5 «Гиацинт», а также множество других видов вооружения и стрелкового оружия. Специалисты подразделений БПЛА продемонстрировали беспилотные аппараты «Орлан-10».

Участники всероссийского движения «Юнармия» попробовали свои силы в оказании первой медицинской помощи условно раненому военнослужащему. На специально подготовленной площадке военные кинологи показали демонстрационные действия со служебными собаками.

Военными инструкторами подготовлена 6–километровая трасса с 33 препятствиями, аналог "Гонки Героев" – "Сахалинский рубеж" которую, может попробовать преодолеть любой желающий.

Даже самые «маленькие» гости форума смогли впервые для себя попробовать пострелять в тире из пневматических винтовок и страйкбольного оружия. На площадке "Кулибин" были представлены технические разработки школьников, высших учебных заведений и военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа.

На всех трёх выставочных площадках Сахалина и Курильских островов для участников и гостей форума выступили военный оркестр и творческие коллективы Сахалинской области.

Представители школы ДОСААФ России показали советский пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ), легендарный пулемёт «Максим», который стал одним из родоначальников автоматического оружия, а также другое оружие и технику времён Второй мировой войны.

Помимо выставки военно-технического форума, зрители посетили объекты парка "Патриот".

Мероприятия форума будут проводиться до 29 августа включительно, с 10 до 16 часов.

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