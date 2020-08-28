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28.08.2020 (06:54)

Команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане

Первым на трассу индивидуальной гонки вышел лейтенант Казбек Авсанов (Россия), накануне ювелирно прошедший площадку, где продемонстрировал превосходные навыки в экстремальном вождении и ювелирное выполнение  элементов контраварийной подготовки.  Именно этот российский военнослужащий должен будет задать тон всей команде и стать лидером самой сложной гонки в индивидуальном зачете.

В ходе преодоления экстремальной трассы на площадке автодрома, лучший водитель Российской команды уступил лишь 3 секунды участнику команды Узбекистана, оставив за собой автоинспекторов Белоруссии.

Команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Впереди у военнослужащих-профессионалов трех стран на 3-х километровой трассе ждут не только сложные элементы,  характеризующие их опыт в скоростном управлении транспортным средством, но и такие испытания, как стрельба из стрелкового оружия на точность, оказание помощи при тушении пожара и спасении жизни пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, демонстрирующие профессиональную подготовку военнослужащего-автонспектора.

Зрелищные элементы преодоления трассы индивидуальной гонки будут проводиться на автодроме общевойскового полигона  «Кокандский» Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проводиться в период до 2 сентября 2020 года включительно.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
Дорожный патруль , АрМИ
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