28.08.2020 (06:00)

Команда участников кинологической конкурса "Верный Друг" из Израиля поделиться своим опытом с коллегами по конкурсу в области кинологии

В этом году Международный кинологический конкурс "Верный друг" проходит в пятый раз на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации. В этом году в нем участвует команда Израиля. Как отметил военный атташе по вопросам обороны Государства Израиль полковник Герман Гильтман, - "Наша команда учиться Новым вещам, которая она делает впервые, но есть некоторые вещи, которые мы у себя практикуем и готовы показать. Весь спектр задач, в которых используют служебных собак у нас используется. Это охранная и следовая работа, работа с опасными веществами и спасение людей. В этом году мы привезли с собой бойцов, но в служебной кинологии у нас тоже есть девушки, т.к. они тоже проходят службу в армии Израиля". "Соревнования, олимпийский дух безусловно является важным обменом опытом, когда они не просто наблюдают друг за другом, а сами участвуют в упражнениях конкурса и подготовке подобных мероприятий" - отметил полковник Г. Гильтман. В 2020 году команда Армии обороны Израиля выступает впервые на конкурсе со своими служебными собаками. В 2019 году представители Израиля выступали в роли военных наблюдателей. Международный этап кинологической конкурса " Верный друг" проходит в Дмитровском районе Московской области в период с 23 по 31 августа 2020 г.

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