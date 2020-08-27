27.08.2020 (21:29)

В рамках проведения МВТФ «АРМИЯ-2020» были проведены рабочие встречи с рядом зарубежных военных делегаций для обсуждения вопросов сотрудничества

В рамках проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» Главным управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации были проведены рабочие встречи с рядом зарубежных военных делегаций с обсуждением вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

В частности, состоялись плодотворные переговоры со специалистами Республики Сербии, Монголии, Республики Сдан и Лаосской Народно-Демократической Республики.

По итогам переговоров с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения.

Планируемая передача российского вооружения и военной техники нацелена на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление национальных вооруженных сил Лаоса и Судана.

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