27.08.2020 (22:13)

Российские «Тигры» обновили рекорд огневого этапа Военного ралли в Туве

Российские экипажи бронеавтомобилей «Тигр-М» установили новый рекорд соревнований оказавшись точнее и быстрее конкурентов на огневом этапе конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр-2020, завершившегося на полигоне «Кара-Хаак» в Туве.

В ходе третьего этапа конкурса все участники улучшили показатели прошлого года. Экипаж российского «Тигра» выполнил упражнение за 1 минуту 50 секунд и поразил 9 мишеней, превзойдя рекордные показатели на 8 секунд.

Команды Республик Беларусь и Узбекистан улучшили время на 11 и 23 секунды соответственно, а сербский экипаж по результатам стрельбы набрал на шесть баллов больше по сравнению с результатами прошлого года.

Участники «Военного ралли» на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням, появляющимся на 10 секунд, используя всего около 50 патронов.

Стрельба велась по мишеням типа пулемётный расчет, головная и ростовая фигуры.

По итогам третьего соревновательного дня конкурса «Военное ралли» АрМИ-2020, лучшими в огневой подготовке стали представители российской команды, на втором месте - Республика Беларусь, также в тройку лидеров вошли военные из Узбекистана, на четвёртом месте - экипаж сборной команды Сербии.

В соревновательной программе международного конкурса "Военное ралли" участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса - вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках "Камаз", "Урал" и бронеавтомобилях "Тигр-М". По предварительным итогам лидерство в общем зачете закрепилось за командой Вооруженных сил Российской Федерации.

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