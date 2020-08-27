27.08.2020 (22:02)

В Новосибирске стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

В Новосибирске стартовал международный военно-технический форум «Армия-2020». Мероприятие проходит на территории военного аэродрома «Толмачево».

Для гостей форума представлено более 100 единиц современной военной техники, такой как: многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», новейшая машина разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов «Листва», противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани» и другая военная техника, которая используется в войсках Центрального военного округа (ЦВО). Кроме того, на форуме представлены образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил.

На открытой площадке выставки военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ЦВО демонстрируют развернутую многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1», многофункциональной радиолокационной станции «Каста-2» и автоматизированной системы управления ПВО «Фундамент».

Впервые на площадке форума развернули полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекают хлеб и угощают посетителей. Для удобства гостей развернута военно-полевая кухня, где готовят гречневую кашу с тушенкой и чай.

Культурно-досуговую часть программы представил Дом офицеров Новосибирского гарнизона с музейной экспозицией «История Российской армии», а также военный ансамбль и творческие коллективы области.

На Форуме также организован мобильный пункт отбора по контракту на военную службу, где граждане призывного возраста по желанию пройдут предварительные тесты и смогут подать заявки для вступления в ряды российской армии.

Работа Форума проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России. На развернутых контрольно-пропускных пунктах производится термометрия всех участников мероприятия.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 29 августа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице