27.08.2020 (21:36)

На конкурсе «Снайперский рубеж» состоялось подведение итогов первого этапа конкурса

На полигоне Брестский Республики Беларусь состоялось подведение итогов первого этапа конкурса «Снайперский рубеж», в рамках Армейских международных игр, по результатам которого определены места снайперов в индивидуальном зачете и рейтинг каждой команды.

Команды вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской Федерации в командном зачете заняли, соответственно, первое, второе и третье места.

Распределение мест снайперов в индивидуальном зачете осуществлялось по наименьшей сумме мест по итогам упражнений первого этапа, а рейтинг команды равен сумме мест всех ее участников.

В индивидуальном зачете каждый снайпер выполнил 7 упражнений с различных дистанций, положений для стрельбы (лежа, стоя, с колена), мишеням и ограниченным интервалом времени.

Также состоялось распределение команд по подгруппам для участия во втором этапе конкурса «Парный зачет».

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