27.08.2020 (21:28)

Второй эпизод международного конкурса «Кубок моря-2020» завершился победой экипажа малого артиллерийского корабля «Махачкала»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» команды стран-участниц завершили второй эпизод состязаний – «Стрельба по морской цели».

В соответствии с положением о конкурсе, морякам предстояло поразить морскую цель – щит, размеры которого 19 метров по длине и 5 метров по высоте. Первыми выступили моряки Российской Федерации, которые успешно поразили цель затратив на выполнение задания 18 минут и 36 секунд, затем на этап стрельбы вышел экипаж патрульного корабля «G-122» Азербайджанской Республики, который также успешно справился с задачей, но, как и в первом эпизоде уступил 50 секунд экипажу мак «Махачкала».

По итогам двух конкурсных дней команда Российской Федерации заработала 80 баллов и на 4 балла опережает своих соперников.

В настоящее время команды готовятся к следующему испытанию – борьба за живучесть корабля, которое состоится завтра на учебно-тренировочном комплексе ВМС Азербайджанской Республики.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице