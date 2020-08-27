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27.08.2020 (21:11)

Танковый экипаж ЗВО приступил к участию в «Танковом биатлоне» в составе сборной ВС РФ

В Подмосковье на полигоне Алабино танковый экипаж Западного военного округа приступил к участию в конкурсе Армейских международных игр - 2020 «Танковый биатлон».

  На первом этапе прохождения танковые экипажи сборной России принимают участие в индивидуальных заездах в ходе которых выполняют стрельбу из всего вооружения танка Т-72 и преодолевают порядка 10 различных препятствий, такие как противотанковый ров, брод, колейный мост, эскарп, змейка и др.

Танковый экипаж Западного военного округа на следующей недели примет участие в эстафете «Танкового биатлона» в рамках которого экипажи поразят мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2,2 м, имитирующие танк, вертолет  и ручной противотанковый гранатомет.

Армейские международные игроки - 2020 проходят с 23 августа по 6 сентября в Московской области на полигоне Алабино.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Танковый биатлон
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