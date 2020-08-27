27.08.2020 (23:00)

В рамках форума «АРМИЯ-2020» проведен круглый стол на тему: «Военно-патриотический проект «Зима в спецназе»

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» проведен круглый стол на тему: «Военно-патриотический проект «Зима в спецназе».

Модератором мероприятия выступил начальник Военного учебного центра при МИРЭА кандидат военных наук, доцент, полковник запаса Аркадий Каргапольцев.

Во время дискуссии участники обсудили перспективы внедрения в учебную программу военных учебных центров апробированного в «МИРЭА - Российский технологический университет» проекта, основными целями которого являются:

повышение эффективности подготовки мобилизационного резерва для Вооруженных сил Российской Федерации;

повышение уровня патриотического воспитания молодежи в контексте задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

формирование позитивного отношения, морально-психологической и физической готовности молодого поколения к военной службе, а также положительной мотивации у молодежи допризывного возраста к прохождению военной службы по призыву и по контракту.

Участники круглого стола ознакомились с программой проекта, включающей не только теоретическую подготовку, но и отработку практических навыков по следующим дисциплинам: горная, строевая, огневая и инженерная подготовка, радиационная, химическая и бактериологическая защита, военно-медицинское обеспечение, тактика и военная топография, ориентирование на местности, основы выживания и жизнеобеспечения личного состава в боевых условиях.

Итогом прошедших этапов проекта явилось проведение «рейда выживания» (полевой выход продолжительностью не менее 30 часов), а также военно-тактической игры с использованием оборудования фаертаг.

Участники заседания пришли к выводу о том, что положительный опыт реализации данного проекта целесообразно реализовать также и в других высших и средних учебных заведениях страны без ограничения состава участников, а патриотические сборы, подобные «Зиме в спецназе» целесообразно реализовать в качестве элемента обучения и подготовки курсантов военных учебных центров при высших учебных заведениях.

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