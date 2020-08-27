27.08.2020 (23:51)

В Самарской области стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

В Самарской области на Рощинском полигоне стартовал военно-технический форум «Армия-2020».

В Самаре количество вооружений, военной и специальной техники, задействованной для показа, увеличено в два раза по сравнению с прошлым годом. Гости форума увидели более 50 единиц новой и модернизированной техники, которая используется во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с коллегами из военно-исторического музея развернут исторический кластер. В составе экспозиции представлены оружие времен Великой отечественной войны такие, как пистолет-пулемет ППШ-41, винтовка Мосина, станковый пулемет системы «Максим». Гордость экспозиции – личные вещи бойцов и командиров, которые ушли на фронт из Самарской (Куйбышевской) области, а также подлинное личное дело легендарного генерала инженерных войск Героя Советского Союза (посмертно) Дмитрия Карбышева.

В статической экспозиции современной техники и вооружения были представлены последние модификации танка Т-72Б3, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С». Впервые на выставке показан комплекс развертывания временных дорог (КРВД) инженерного соединения из Удмуртии.

Гостям форума продемонстрирован динамический показ огневых и маневренных возможностей современной военной техники. Посетители форума смогли понаблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором были задействованы танковые и мотострелковые подразделения.

На площадке форума разбит ипподром, на котором реконструкторы из клуба «Александриец» в форме "черных" гусар показали мастер-класс по верховой езде. Желающие смогли принять участие в сдаче нормативов ГТО и военно-спортивного комплекса.

Для удобства гостей форума были развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Организаторами форума предусмотрена бесплатная стоянка для личного автотранспорта. В целях безопасности при въезде на площадку форума весь транспорт прошел специальную обработку. На входе происходила бесплатная выдача медицинских масок. В первый день работы форум посетили более 2 тыс. человек

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