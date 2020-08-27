27.08.2020 (22:43)

Судьи конкурса «Полевая кухня» посетили фан-зону парка «Патриот»

В Подмосковном парке «Патриот» судьи конкурса «Полевая кухня» из России, Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана посетили фан-зону АрМИ-2020, которая состоит из более 30 выставок, посвященных конкурсам.

Всего конкурс «Полевая кухня» включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, приготовлении пищи по произвольной рецептуре, выпечки хлебобулочных изделий, приготовление пищи по установленному меню и выпеканию хлеба, а также проведение мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни.

Международный конкурс «Полевая кухня» проходит с 23 августа по 2 сентября в Московской области на полигоне Алабино Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице