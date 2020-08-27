27.08.2020 (23:38)

Военные повара 6 стран мира приступили к завершающему этапу конкурса «Полевая кухня» на полигоне Алабино ЗВО

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа военные повара из 6 стран участниц конкурса армейских международных игр2020 «полевая кухня» приступили к заключительному этапу приготовления пищи по установленному рецепту.

В ходе первого дня этапа военным поварам предстояло приготовить первое, второе блюдо, холодную закуску и компот с расчетом на 10 порций. На приготовления всех блюд отводилось 4 часа. Затем судейской комиссией были оценены, внешний вид, вкусовые качества, количество порций.

Заключительным этапом состязаний станет выпечка хлеба после которого судьи определят победителей конкурса.

В конкурсе принимают участие команды России, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Абхазии. Все участники конкурса соревнуются на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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