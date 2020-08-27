27.08.2020 (23:28)

Военнослужащие ЗВО с почестями захоронили более 160 останков красноармейцев в Калужской области

В Барятинском районе Калужской области состоялась церемония захоронения останков 166 красноармейцев, обнаруженных в ходе экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Воинские почести погибшим отдали военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

За время экспедиции поисковики подняли останки 166 красноармейцев, обнаружено 7 именных капсул, из них 3 прочитаны и 3 отправлены на экспертизу. Также найден знак «Ударник Сталинского призыва», элементы формы одежды, обмундирования, быта, фрагменты вооружения. Удалось установить имя замполитрука Анеликова Андрея Александровича, 1905 года рождения. Родственники найдены.

В ходе экспедиции военнослужащие ЗВО провели поисковые работы на местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны для обнаружения незахороненных останков красноармейцев. Солдаты и офицеры осуществили инженерную разведку местности, вывоз неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов снарядов, провели занятия для гражданских поисковиков по методике организации работ, документированию результатов и безопасности поисковой деятельности.

Также военнослужащие оказали помощь в материально-техническом обеспечении экспедиции, были выделены 5 единиц высокопроходимой автотехники для перевозки участников и автоцистерна для доставки воды.

В экспедиции участвовало более 400 человек из 25 регионов страны.

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