27.08.2020 (23:23)
Около 80 тыс. человек посетили выставочные площадки МВТФ «Армия-2020» ЮВО в день открытия
Около 80 тыс. человек посетили мероприятия первого дня Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО), проводимых в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на базе региональных филиалов парка «Патриот» и в российской военной базе в Армении.
Наибольший интерес у зрителей вызвали площадки статического и динамического показа на территории военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, которые посетили более 11 тыс. человек. Мероприятия в ЮВО открыл командующий войсками военного округа генерал армии Александр Дворников.
В рамках форума был организован телемост, который связал Волгоградскую область, Ставрополье, республики Северного Кавказа, Крым и парк «Патриот» российской военной базы в армянском городе Гюмри.
Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
МВТФ ЮВО «Армия-2020» будет одновременно проводиться на всей территории военного округа по 29 августа.