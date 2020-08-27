27.08.2020 (23:23)

Около 80 тыс. человек посетили выставочные площадки МВТФ «Армия-2020» ЮВО в день открытия

Около 80 тыс. человек посетили мероприятия первого дня Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО), проводимых в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на базе региональных филиалов парка «Патриот» и в российской военной базе в Армении.

Наибольший интерес у зрителей вызвали площадки статического и динамического показа на территории военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, которые посетили более 11 тыс. человек. Мероприятия в ЮВО открыл командующий войсками военного округа генерал армии Александр Дворников.

В рамках форума был организован телемост, который связал Волгоградскую область, Ставрополье, республики Северного Кавказа, Крым и парк «Патриот» российской военной базы в армянском городе Гюмри.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

МВТФ ЮВО «Армия-2020» будет одновременно проводиться на всей территории военного округа по 29 августа.

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