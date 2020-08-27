27.08.2020 (21:08)

В рамках форума «АРМИЯ-2020» проведен круглый стол на тему: «Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» и пути их совершенствования»

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» проведен круглый стол на тему: «Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» и пути их совершенствования».

Цель круглого стола - выработка мер по повышению эффективности деятельности Минобороны России в области разработки вооружения и военной техники за счет сокращения времени от создания инновационных научных проектов и технологий до их реализации в готовых образцах.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы эффективности ВВСТ путем проведения имитационного моделирования военных действий на базе полигона типа «цифровой двойник» с использованием нейросетевых моделей, развития системы испытательных полигонов и центров Минобороны России, испытаний комплексов средств автоматизации в условиях информационно-технического воздействия, предложены базовые требования к перспективному Центру машинного обучения.

В ходе круглого стола с докладами выступили представители ВНК ВС РФ, ГУНИД МО РФ, 4 ЦНИИ МО РФ, 27 ЦНИИ МО РФ, представители Технополиса «ЭРА», АО «Кронштадт», Фонда перспективных исследований.

В конце заседания участниками было предложено провести совместное совещание между представителями Технополиса «ЭРА» и Фондом перспективных исследований для обсуждения совместных ОКР, а также реализации проекта «Интеллектуальная технология контроля ручных операций».

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