27.08.2020 (23:04)

На полигоне «Брестский» в рамках АрМИ российские разведчики провели «Штурм здания»

Сегодня в рамках проведения первого этапа Армейского международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне «Брестский» российские и белорусские разведчики провели «Штурм здания» – одно из самых сложных упражнений.

В соответствии с замыслом конкурсного испытания группа российских разведчиков десантировалась беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и выполнила штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания, в это же время оставшаяся часть разведчиков обеспечивала прикрытие и зачистку внешнего периметра.

Выполнение конкурсного упражнения осуществлялось в неблагоприятных погодных условиях под проливным дождем, низкой облачности и сильными порывами ветра.

На протяжении первого этапа участники соревнований выполняют индивидуальные и групповые упражнения. В ходе индивидуальной подготовки, проверяются практически выполнение военнослужащими нормативов и упражнений стрельб, согласно их воинских специальностей.

В ходе выполнения групповых упражнений, проверяется слаженность группы при выполнении учебно-боевых задач при десантировании на управляемых парашютных системах типа «Крыло» на точность, штурме здания, ведение рукопашной схватки без оружия.

Российским десантниками еще предстоит выполнение упражнений «Прыжок на точность приземления в составе группы СпН» и «Десантирование группы СпН вслед за грузом», после чего будут подведены итоги первого этапа.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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