27.08.2020 (23:49)

В Севастополе на территории парка «Патриот» состоялось открытие форума «Армия-2020»

В Севастополе прошла торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

Мероприятие состоялось в парке «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории аэродрома Черноморского флота Южный.

МВТФ «Армия-2020» пройдёт с 27 по 29 августа с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

В рамках форума для гостей мероприятия подготовлена программа торжественных мероприятий, показательных выступлений и тематических выставок.

Начался форум с открытия футбольного турнира на стадионе, старт которому дали Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и директор парка «Патриот» Александр Зданович.

Далее военнослужащие Черноморского флота продемонстрировали боевые возможности армейского корпуса в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. В показе были задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортёры, и универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», которые также будут представлены на площадке образцов вооружения, военной и специальной техники.

Все три дня работы форума будут сопровождаться показательными выступлениями авиации и бронетехники с проведением лазерного, светового и фаершоу, а также реконструкцией боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолётов, рукопашным боем и катанием на квадроциклах.

Также на МВТФ «Армия-2020» широко представлены статичные экспозиции участников форума, в том числе интерактивная выставка военной техники и вооружения, всего более 30 образцов, в том числе вертолёты Ка-31Р и Ка-27ПС.

На сцене арены парка «Патриот» ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма, в том числе Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры и др.

Кроме города-героя Севастополя, площадки для МВТФ «Армия-2020» развёрнуты в городах-героях Новороссийске и Керчи. В Новороссийске форум пройдёт на территории Новороссийской военно-морской базы, а в Керчи — на площади Мемориала воинской славы на горе Митридат.

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