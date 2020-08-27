27.08.2020 (23:22)

Кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в Великой Отечественной войны, впервые создан на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

На полигоне Свердловский под Екатеринбургом стартовал военно-технический форум «Армия-2020». На его площадке впервые создан кластер исторической советской и союзнической военной техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Сегодня в Екатеринбурге мы открываем шестой военно-технический форум «Армия-2020». Он играет важную роль в сближении гражданского общества и Вооруженных Сил, повышении авторитета армии, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. В этот знаменательный для России Год памяти и славы мы впервые развернули кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в Великой Отечественной войны. Благодарю за помощь в создании кластера руководство УГМК и Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа», - сказал командующий.

Он добавил, что с каждым годом популярность форума значительно растет. В текущем году расширен масштаб его проведения, поэтому на треть увеличено количество экспонируемых образцов современного вооружения и военной техники. Огромный интерес к мероприятию проявляют представители общественности, уральской промышленности и научного сообщества.

«С представителями научного сообщества и конструкторами российской военной техники обменяемся опытом в модернизации военной техники, что послужит укреплению Вооруженных Сил России. Отрадно, что в работе форума принимают участие предприятия оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа», - отметил генерал-полковник Лапин.

Командующий войсками округа отметил, что для детей на форуме создана игровая зона, где можно будет посоревноваться в стрельбе из лука, покорить скалодром, а также принять участие в военно-спортивных играх.

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