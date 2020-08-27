27.08.2020 (23:01)

В рамках форума «Армия-2020» проведена лекция-тренинг о порядке заключения госконтрактов по результатам проведения конкурентных процедур

Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» силами Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации проведена лекция-тренинг на тему: «Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур».

Подобного рода лекция проводится на стенде Департамента второй год подряд. При этом в 2020 году ее актуальность определяется вступившими

в силу в июле с.г. нормами законодательства о контрактной системе, которые затронули вопросы согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком, предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставления обеспечения исполнения контракта, изменения существенных условий контракта, согласования с головным исполнителем государственного оборонного заказа уполномоченного банка, осуществления платежей в рамках ГОЗ через опорный банк.

В форме свободного диалога со слушателями специалист Департамента подробно рассказал об изменениях законодательства о контрактной системе

в сфере закупок, рассмотрел различного рода проблемы, возникающие

на практике при заключении контрактов, как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика, ответил на вопросы слушателей, обсудил совместно

с участниками мероприятия спорные ситуации, с которыми они сталкивались в ходе осуществления закупок.

Внимание со стороны участников лекции-тренинга,

их заинтересованность и вовлеченность в дискуссию свидетельствует

о важности и актуальности поднимаемых в ее ходе вопросов, а также своевременности проведения мероприятия. Лекция-тренинг получила высокую оценку со стороны участников.

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