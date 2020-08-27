27.08.2020 (22:57)

В рамках форума «Армия-2020 в Балтийске функционирует выставка вооружения и военной техники

В рамках Мждународного военно-технического форума «Армия-2020» в Балтийске Калининградской области на площади Балтийской славы функционирует выставка вооружения и военной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

На выставке представлены новейшие зенитные ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.

Среди кораблей-участников форума в Балтийске — малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки и др.

Кроме того, на форуме представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Тор М-2» и другая военная техника.

Выставка техники и вооружения будет функционировать по 29 августа включительно.

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